Zeker twee doden bij aanslag in Tel Aviv

Het is de vierde aanslag in Israël in drie weken tijd. Eerder pleegden Arabische Israëliërs en een Palestijnse dader aanslagen in de steden Beër Sjeva, Hadera en Bnei Brak. Daarbij zijn in totaal 11 mensen gedood. Ook werden de afgelopen weken op de bezette Westelijke Jordaanoever bij verschillende incidenten zeker zeven Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen.