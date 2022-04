Aleksandr haalde zijn oma (89) op uit bevrijd Prybirsk: 'We waren bang voor bloedbad'

In de dagen voor de terugtrekking van Russische troepen kreeg Aleksandr vanuit de hoofdstad geen contact meer met zijn 89-jarige oma, die in een dorpje nabij Belarus woont, Prybirsk. "Het laatste teken van leven was een week geleden, daarna was er geen telecom en elektriciteit meer."

Dinsdag leek de kust veilig. Aleksandr besloot daarop samen met zijn broer en oom naar zijn oma te reizen. Ze woont al haar hele leven op het stukje grond waar ze in 1933 geboren is. Als kind maakte ze de zware gevechten rond Kiev in de Tweede Wereldoorlog mee. En in 1986 de kernramp van Tsjernobyl, op zo'n 50 kilometer van haar dorp. "En nu op haar oude dag, weer een oorlog."

Aleksandr vreesde voor haar leven. "We waren heel bang dat de Russen bij het terugtrekken een bloedbad in Prybirsk zouden aanrichten, zoals ze in Irpin, Boetsja en Borodjanka hebben gedaan." Het viel mee, het dorp is grotendeels met rust gelaten. Er is 'alleen maar' geplunderd, gestolen en gesloopt.

En zijn oma? Die bleek in orde, ondanks haar bloeddruk- en hartproblemen. "Haar naam is Nadia, dat betekent hoop", zegt Aleksandr trots.

Aleksandr heeft het weerzien met zijn oma gefilmd: