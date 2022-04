Ketanji Brown Jackson benoemd in Amerikaanse Hooggerechtshof

In de VS heeft de Senaat ingestemd met de benoeming van Ketanji Brown Jackson tot lid van het Hooggerechtshof. Met 53 stemmen voor en 47 stemmen tegen werd haar voordracht goedgekeurd.

De Senaat is precies verdeeld tussen 50 Democratische en 50 Republikeinse leden. Alle Democraten steunden Jackson, maar veel Republikeinen zijn niet blij met haar. Zij vinden Jackson te progressief.

Als voorzitter van de Senaat zou vicepresident Kamala Harris de beslissende stem kunnen uitbrengen, maar dat bleek niet nodig. Drie Republikeinse senatoren hadden dinsdag al gezegd Jackson te zullen steunen en zij hebben zich aan hun woord gehouden.

Voor het leven

Door de benoeming is Ketanji Brown Jackson (51) de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof en het eerste lid dat door president Biden is voorgedragen.

De politieke balans binnen het Hooggerechtshof verandert niet door de komst van Brown Jackson. Zes van de negen leden zijn min of meer conservatief. Wel is Biden er nu in geslaagd een relatief jonge rechter te benoemen die mogelijk tientallen jaren lid zal blijven van het college. Leden van het Hooggerechtshof worden benoemd voor het leven.