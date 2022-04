Anders winkelen door inflatie: 'minder luxe kaas, meer koopjesjagen'

Niet alleen de energieprijzen stijgen flink, ook producten als groenten, koffie en thee worden snel duurder. En dat verandert ook het koopgedrag van consumenten, zegt marktonderzoeksbureau GfK.

Zo krijgen de goedkopere supermarkten zoals Aldi en Lidl meer klanten. En de klanten die hier al boodschappen deden, geven er meer geld uit. Ook worden vaker huismerken afgerekend bij de kassa in plaats van A-merken, blijkt uit cijfers over de eerste acht weken van dit jaar in vergelijking met vorig jaar.

"En waar mensen in covidtijd vaak gingen naar één super, gaan ze nu naar drie of vier winkels. Kijken waar wat het goedkoopst is", zegt Norman Buysse, onderzoeker bij GfK. "Speciaalzaken die in tijden van corona hard waren gegroeid, leveren nu veel omzet in."