Man meldt zich bij politie na dollemansrit waarbij agenten schoten

De politie heeft een 40-jarige man uit Voorschoten aangehouden die afgelopen nacht meerdere keren met zijn bestelbus inreed op politieauto's. Agenten schoten meermaals gericht op het voertuig om de bestuurder te laten stoppen. De man meldde zich vandaag rond het middaguur op het politiebureau.

De bestuurder zou gisteravond laat in Leiden betrokken zijn geweest bij geweld in de relationele sfeer. Daarbij zou hij zwaar onder invloed zijn geweest.

Een uur later zagen agenten in Oegstgeest de man in zijn bestelbus rijden. Ze gaven hem een stopteken en informeerden hem dat hij was aangehouden, waarop de man gas gaf en tegen een politieauto botste. Even verderop reed hij weer op agenten in. Het lukte de politie niet om de bestuurder te stoppen, ook niet met pepperspray en een stroomstootwapen.

Tussen Oegstgeest en Sassenheim ramde de man opnieuw een politiewagen. Agenten schoten meerdere keren gericht op het busje, maar de man reed weg.

Op beelden zijn vijf kogelgaten te zien: