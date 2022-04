Drukste spits van het jaar door slecht weer

Het was vanochtend de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt om 08.50 uur stond er 887 kilometer file, meldt de ANWB. Daarna namen de files weer af.

Door het slechte weer waren de dagelijkse files veel langer. Mensen gaan dan volgens de verkeersdienst voorzichtiger rijden. "Er zijn niet veel ongelukken gebeurd. Dat valt ook op", zegt Erwin de Hart van de ANWB.

Het KNMI heeft vanmiddag voor het hele land code geel afgegeven. Er worden windstoten verwacht van circa 80 tot 90 kilometer per uur.

Drukker

Op 31 maart leidde sneeuwval tot de drukste ochtendspits van het jaar. Op het hoogtepunt van de spits stonden er op die dag zo'n 140 files met een totale lengte van ruim 800 kilometer.

Het aantal files neemt steeds meer toe sinds het thuiswerkadvies is vervallen, met name in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat is niet alleen tijdens de spits, maar ook overdag.