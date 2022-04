Advies informateur: partij Jos van Rey in coalitie Roermond

De partij van Jos van Rey, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), komt na acht jaar uitsluiting mogelijk in de coalitie van de gemeenteraad van Roermond. Informateur Dirk Franssen stelde vanavond een college voor met LVR, GroenLinks, CDA en VVD, goed voor 21 van de 31 raadszetels.

Voormalige wethouder Van Rey werd na een langslepende zaak in 2017 veroordeeld voor corruptie en verkiezingsfraude. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf en mocht twee jaar lang geen publiek ambt uitoefenen. Vanwege de verdenkingen en uiteindelijke veroordeling weigerden de andere grote partijen in Roermond jarenlang om met LVR een coalitie te vormen.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen steeg LVR van negen naar elf zetels en bleef daarmee de grootste partij. Namens de LVR ging Dirk Franssen als informateur op zoek naar mogelijkheden voor het vormen van een coalitie. Hij presenteerde vanavond zijn bevindingen in het gemeentehuis. "Deze samenstelling heeft het beste vooruitzicht op een succesvolle en stabiele coalitie."

Schone lei

De LVR reageert positief. "Voor ons als LVR is geen groter gebaar mogelijk dan de afgelopen acht jaar achter ons te laten en met een schone lei te beginnen. Zonder uitsluitingen. We zijn bereid overal overheen te stappen en samen te kijken naar de toekomst", aldus LVR-raadslid Aijiththan Loganathan. Het is nog onduidelijk of Van Rey aspirant-wethouder wordt, meldt 1Limburg.

Ook GroenLinks en VVD lieten weten graag deel te nemen aan de formatie, al kwam het voorstel van de informateur wel als een verrassing bij GroenLinks. "We gaan ervan uit dat de informateur de juiste afweging heeft gemaakt", liet GL-raadslid Marianne Smitsmans weten. VVD-raadslid Vincent Zwijnenberg vindt dat het hoog tijd wordt "om een streep onder het verleden te zetten".

Ook bij het CDA wekte het voorstel wat verbazing. De partij liet weten met nog wat vragen te zitten die de informateur zou moeten beantwoorden. "Pas als die vragen zijn beantwoord, kunnen wij aangeven of we met de combinatie die u hier voorstelt de formatieronde in gaan", aldus CDA-raadslid Angely Waajen.

De PvdA vraagt zich af of er genoeg vertrouwen is tussen de vier voorstelde partijen om goed samen te kunnen werken. "Het leek vanavond wel een surprise party, iedereen is ontzettend verrast", zei raadslid Lynn Rulkens.

De LVR deed in 2014 en 2018 ook met veel succes mee aan de raadsverkiezingen in Roermond. Beide keren werd de partij niet betrokken bij de coalitievorming. Voor de andere partijen was het verleden van LVR-voorman Jos van Rey onoverkomelijk.