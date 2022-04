Tornado's trekken over zuiden VS, zeker twee doden

Een politiek debat in South Carolina werd bijna een uur uitgesteld. Het parlementsgebouw van de staat werd ontruimd na een tornadowaarschuwing.

In Newton County, in de staat Mississippi, werd een snelweg uren afgesloten vanwege omgevallen bomen. In Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, kwam een boom op een huis terecht. "De tornado nam alles mee", vertelde de bewoner aan WSB-TV. "Jaren en jaren heb ik die boom zien staan."