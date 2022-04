Voormalig zaakwaarnemer moet Stefan de Vrij 4,75 miljoen betalen

De voormalige zaakwaarnemer van voetballer Stefan de Vrij moet hem een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die door de Internazionale-speler en Oranje-international was aangespannen.

De zaak draait om de transfervrije overgang van De Vrij in 2018 van Lazio naar Inter. Daarbij zat ook het sportmanagementbureau SEG aan tafel. De Vrij was in de veronderstelling dat SEG daar was om zijn belangen te behartigen. Maar SEG zei bij een zitting in februari dat het exclusief voor Inter optrad. Het ontving daar een commissie van 7,5 miljoen euro voor. De Vrij hoorde dat vorig jaar pas.

De rechtbank stelt dat SEG óók voor De Vrij heeft bemiddeld. In dat geval moet volgens de wet transparant zijn welke afspraken er onderling zijn gemaakt. SEG heeft dat niet gedaan en daarmee de mededingingsplicht geschonden, zegt de rechtbank.

Het is niet mogelijk exact vast te stellen wat de schade voor De Vrij is geweest. De rechtbank houdt het op 4,75 miljoen euro: de helft van de commissie die SEG opstreek.