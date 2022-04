Geen modder aan broekspijpen meer, alleen met label mag product worden teruggestuurd

Meer dan 10 procent van alle online bestellingen wordt teruggestuurd. De producten worden soms schoongemaakt en weer verkocht of aan goede doelen geschonken, maar er zijn ook verhalen dat partijen worden vernietigd.

Het retourvignet is er in verschillende groottes en kost de ondernemer zo'n 30 cent per stuk. Die kosten vallen volgens Kalkman in het niet bij de voordelen. "Sinds we het gebruiken krijgen we veel minder gedragen kleding terug en gaan onze kosten dus naar beneden."

Daarbij merkt ze wel dat het belangrijk is waar je het label op het kledingstuk plaatst. "Bij broeken bevestigde ik de labels eerst aan de lusjes aan de bovenkant, maar dan kan je nog een truitje eroverheen doen. Dus nu maken we ze vast aan de gulp of aan de onderste knoop bij een knoopsluiting. Dan moet je wel een heel lang truitje aan om het label niet meer te kunnen zien."