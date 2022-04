Agent die bijlzwaaier neerschoot wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie is er niet van overtuigd dat een agent die een man met een bijl neerschoot in Scheveningen dat deed vanuit noodweer. Na uitgebreid onderzoek van de Rijksrecherche gaat het OM daarom over tot vervolging van de agent.

In de Neptunusstraat in Scheveningen zwaaide op 28 mei 2020 een man met een bijl. Bij de politie werd gemeld dat de man twee mensen had verwond en op deuren had geslagen. Hij gedroeg zich verward.

De politie ging eropaf met veel agenten met getrokken wapens. De bijlzwaaier reageerde niet op aanwijzingen van de politie. De agent die nu wordt vervolgd richtte zijn wapen op de man en raakte hem in de borst. Volgens de agent probeerde hij zo een collega te beschermen.

Reconstructie in november

De rijksrecherche heeft de zaak gereconstrueerd. Onder meer op basis daarvan ziet het OM "onvoldoende aanwijzingen voor de noodweersituatie waarop de agent zich beroept". De agent is gedagvaard en moet zich bij de rechter verantwoorden.

De man met de bijl wordt verdacht van poging tot doodslag, vernieling en bedreiging.