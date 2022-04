Tientallen Oekraïense ziekenhuizen gebombardeerd: 'Vergissing onwaarschijnlijk'

Van die zeventien gelokaliseerde aanvallen waren er twaalf gericht op ziekenhuizen. Eén daarvan vond plaats in het westen van Oekraïne, de andere elf in het oosten en zuiden. In vier gevallen betrof het andersoortige gezondheidszorg, zoals apotheken en tandartsen. Tot slot is er een onbevestigde aanval op een ambulance.

Opzettelijk

Of Rusland opzettelijk de Oekraïense gezondheidszorg aanvalt, is lastig te zeggen. Toch lijkt het daar steeds meer op, stelt docent internationaal recht Marieke de Hoon van de Universiteit van Amsterdam. "Met zoveel aanvallen op ziekenhuizen is het wel erg onwaarschijnlijk dat dat allemaal vergissingen zijn."

"We zien structurele en wijdverspreide aanvallen op de burgerbevolking", zegt De Hoon. "Strijdende partijen mogen alleen militaire doelwitten aanvallen en een ziekenhuis is dat natuurlijk niet. Daarbij zijn ziekenhuizen en medisch personeel extra beschermd in het oorlogsrecht."

Het doet De Hoon denken aan de Syrische burgeroorlog. "Ook daar heeft Rusland veel bombardementen uitgevoerd op ziekenhuizen", vertelt ze. Amnesty International waarschuwde in 2016 al voor deze oorlogsstrategie in Syrië, en onderzoekcollectief Bellingcat deed er in 2017 onderzoek naar. In 2019 berichtte The New York Times over vier Syrische ziekenhuizen die in een tijdsbestek van 12 uur werden gebombardeerd door de Russische luchtmacht.