In hoger beroep fors lagere straf voor gewelddadige dood peuter

Een 36-jarige man uit Hengelo is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor de dood van de 1-jarige peuter Xaja, in oktober 2017. De man was de stiefvader van het meisje. Zij werd met fors geweld en door het toedienen met amfetamine om het leven gebracht.

De man, Maick S., werd drie jaar geleden nog veroordeeld tot 22 jaar cel vanwege de dood van het meisje. De rechter oordeelde toen dat er sprake was van moord. Maar in hoger beroep zegt de rechter dat niet kan worden vastgesteld dat S. het meisje met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Daarom is er geen sprake van moord maar van doodslag. Het gevolg is dat de straf fors lager uitvalt.

De moeder van het kind blijft op vrije voeten. Ze werd eerder door de rechtbank vrijgesproken en dat blijft zo. Er is volgens het hof geen bewijs dat de moeder in de nacht dat haar dochter werd gedood bij het kind was. Eerder werd haar verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter.