Weekcijfers RIVM: aantal positieve coronatests blijft dalen

De afgelopen week is het aantal nieuwe coronapatiënten en het aantal ziekenhuisopnames van mensen met een coronabesmetting opnieuw afgenomen. Het aantal positieve tests was 42 procent lager dan een week eerder. Er waren 32 procent minder ziekenhuisopnames, op de IC's kwam 35 procent minder terecht. Dit is de derde week op rij dat de cijfers teruglopen.

Net als vorige week zijn er wel meer mensen overleden aan covid-19: 113, tegen 104 de week ervoor.

Vanaf volgende week, 11 april, is het niet meer nodig om je bij de GGD te laten testen als je klachten hebt die op een coronabesmetting kunnen wijzen. Een zelftest volstaat vanaf dan: dat is een betrouwbaar en snel middel, vindt het kabinet.

In beeld houden

De nadruk ligt vanaf volgende week meer op preventie en op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Dat betekent ook dat er minder testcapaciteit komt. Tegelijk heeft het kabinet in zijn langetermijnstrategie wel vastgelegd dat het virus "in beeld gehouden moeten worden". Dat kan bijvoorbeeld met rioolwatermetingen en steekproeven bij huisartsen.

In de week van 29 maart tot 5 april zijn 135.073 mensen positief getest, tegen 216.610 een week eerder. Het percentage positieve tests zakt van 65,4 naar 61,3.

Het zogenoemde R-getal, waarmee wordt uitgedrukt hoeveel mensen worden besmet door één covid-19-patiënt, was op 21 maart 0,79, tegen 0,82 een week eerder.