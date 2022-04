NS-storing deels te wijten aan falend back-upsysteem

De problemen op het spoor van zondag zijn mede veroorzaakt doordat het back-upsysteem van de NS niet werkte. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

Zondag deed het planningsysteem voor materieel en personeel het niet. Normaal gesproken kan dan worden teruggevallen op een back-up, maar die functioneerde ook niet. Hoe dat komt "zal grondig worden onderzocht".

De NS vond het niet verantwoord om zonder het systeem treinen te laten rijden. Volgens de vakbonden had dit wel gekund. Henri Janssen van FNV Spoor wees er gisteren op dat het materieel aanwezig was, alleen wist de NS vanwege de systeemstoring niet waar dat materieel zich bevond.

Maar dat had geen probleem hoeven zijn, vindt hij. "Ook leeg materieel kon verzet worden. De machinist ziet aan seinen of hij kan rijden."

Compensatie voor reizigers

Er reden zondag bijna de hele dag geen NS-treinen. Volgens de vervoerder was het vanwege de omvang van de storing niet mogelijk om bijvoorbeeld bussen in te zetten. De NS gaat reizigers compenseren. Hoe deze compensatie eruit gaat zien, is volgens de staatssecretaris nog onduidelijk.

Heijnen was gisteren ook al zeer kritisch over de gang van zaken bij de NS. Volgens de staatssecretaris heeft de vervoerder "een zeer slechte beurt" gemaakt. Ze wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt, onder meer naar waarom er geen vervangend vervoer werd geregeld en waarom al het treinverkeer werd platgelegd.