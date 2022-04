Hoogste baas van Air France-KLM krijgt na loonoffer weer miljoenenbonus

Na een loonoffer in 2020 was het salaris van de hoogste baas van Air France-KLM in 2021 hoger dan ooit. Bestuursvoorzitter Ben Smith kreeg over afgelopen jaar in totaal meer dan 4,2 miljoen euro toegewezen, blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. Een jaar eerder was dat nog ruim 3 miljoen euro.

Zijn vergoeding bestaat voor 900.000 euro aan salaris. Daarbovenop krijgt hij bonussen voor onder meer de verduurzaming van het concern en tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld zorgkosten en woonkosten. In 2020 leverde Smith nog een deel van zijn salaris in en zag hij af van een deel van de bonussen.

Smith krijgt over 2021 niet meteen de volledige beloning van meer dan 4,2 miljoen. Een deel van de bonussen kan pas worden uitgekeerd als Air France-KLM het grootste deel van de staatssteun heeft afgebouwd.

Stem tegen

KLM kreeg in Nederland meer dan een miljard euro aan loonsteun via de NOW-regeling. Ook kreeg het voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties van de Nederlandse overheid.

KLM wijst erop dat in Nederland gedurende de steun van de overheid er geen variabele beloningen worden uitgekeerd. Dat is een van de voorwaarden van de steun.

De Nederlandse overheid stemde als aandeelhouder van Air France-KLM eerder tegen de bonus van Ben Smith, maar kreeg daarin niet voldoende steun van andere aandeelhouders. Air France-KLM leed afgelopen jaar 3,3 miljard euro verlies tegenover een verlies van 7,1 miljard euro een jaar eerder.