Wekdienst 5/4: Kamer bijgepraat over onderzoek mondkapjesdeal • Zelensky spreekt Veiligheidsraad toe

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer wordt vanaf 16.30 uur in een technische briefing bijgepraat over het onderzoek naar de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte.

De Oekraïense president Zelensky gaat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toespreken, zo meldde hij gisteravond in zijn dagelijkse videotoespraak voor zijn landgenoten. Hij wil het hebben over de gedode burgers in de plaatsen van waaruit Russische troepen zich nu hebben teruggetrokken.

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, hoort na 13.00 uur of hij langer in de cel moet blijven. Engel werd zondag opnieuw opgepakt nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest onder voorwaarden was geschorst. Het OM vindt dat hij die heeft geschonden.

De Algemene Rekenkamer publiceert een onderzoek naar het toezicht van de Belastingdienst op zogenoemde schijnconstructies. Het gaat om zzp'ers die werk verrichten waarvoor ze eigenlijk in dienstverband zouden moeten zijn.

De kwartfinales van de Champions League beginnen vanavond met de wedstrijden Manchester City-Atlético Madrid en Benfica-Liverpool. De wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Verschillende lichamen van gedode burgers in Boetsja, in de buurt van Kiev, lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar en videobeelden door The New York Times. Rusland had gedurende die complete periode de macht over het stadje.

Op de beelden is te zien dat elf van de gedode inwoners van Boetsja tussen 9 en 11 maart op straat kwamen te liggen. De lichamen liggen in dezelfde positie als ze later zijn aangetroffen toen Oekraïense troepen het door Rusland verlaten Boetsja binnenreden. Drie andere lichamen zijn rond 20 en 21 maart op straat komen te liggen, blijkt uit de analyse van The New York Times.

De doodsoorzaak is niet bij alle slachtoffers duidelijk. Sommige stoffelijke overschotten zijn aangetroffen bij inslagkraters, andere werden gevonden met hun handen achter hun rug gebonden bij auto's en fietsen, met schotwonden in het hoofd.

Ander nieuws uit de nacht:

Comeback voor vervuilende steenkool door wegvallen Russisch gas: Er zijn genoeg oplossingen om te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt, maar die moeten dan wel onmiddellijk en grootschalig worden ingezet, waarschuwt het VN-Klimaatpanel.

De Jonge gebruikte privémail voor werk, oppositie wil opheldering: Oppositiepartijen GroenLinks en Volt en het Kamerlid Omtzigt zijn bang dat daardoor belangrijke informatie over het verloop van de coronacrisis verloren is gegaan.

'Energierekening stijgt voor alle inkomensgroepen evenveel': De energierekening is de eerste drie maanden van dit jaar met gemiddeld 20 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, concludeert ANB Amro. Voor lagere inkomens heeft de stijging wel grotere gevolgen.

En dan nog even dit:

In Noordwijkerhout is een basisschool gisterochtend enige tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Volgens een melding liep een onbekende man met een mes bij basisschool De Prinsenhof naar binnen en gedroeg hij zich verdacht. De politie ging daarom met meerdere eenheden naar de school.

Het bleek te gaan om een misverstand. De man was een medewerker van de school die met een mes liep om een taart aan te snijden.