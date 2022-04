Dode bij aanrijding tussen scootmobiel en tram in Utrecht

Bij een aanrijding met een tram in Utrecht is vanmiddag iemand in een scootmobiel om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde op de Graadt van Roggenweg, volgens RTV Utrecht bij een oversteek over de trambaan voor voetgangers. Volgens de regionale omroep is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar mocht hulp niet meer baten.

Het tramverkeer op de lijn is stilgelegd en de weg is deels afgezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.