Dode bij woningbrand in Hoogvliet

Bij een brand in een woning in Hoogvliet is iemand om het leven gekomen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Aanvankelijk werd gedacht dat er nog meerdere mensen in de woningen waren, maar dat blijkt niet het geval, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De woning aan de Welhoeksedijk is niet meer te redden. De brandweer laat de woning gecontroleerd uitbranden.

De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk of het om de bewoner gaat.