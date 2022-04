A15 bij Rotterdam dicht door brandende vrachtwagen

De A15 tussen Gorinchem en Rotterdam is afgesloten, omdat in buurt van de Noordtunnel een vrachtwagen in brand heeft gestaan. De chauffeur kon op tijd wegkomen en raakte niet gewond.

De brandweer rukte met zeven wagens uit om te blussen. Volgens een ooggetuige ligt er veel schuim op de weg, meldt Rijnmond.

Het verkeer wordt omgeleid. Het is niet bekend wat de vrachtwagen vervoerde.