Ook tweede coronajaar stijgt omzet tuincentra: 'Thuis mooi en gezellig maken'

Ook in het tweede coronajaar zijn we enthousiast blijven tuinieren. Zagen de 700 tuincentra in het eerste coronajaar de omzet met maar liefst 20 procent stijgen, afgelopen jaar kwam op dat record nog eens 3 procent groei. Voor het eerst werd daarmee de grens van twee miljard euro overschreden.

"Terwijl we nota bene in 2021 ook drie maanden dicht zijn geweest tijdens de lockdown", zegt Tuinbranche Nederland. "Consumenten hebben de tuin duidelijk (her)ontdekt."

We gaven de afgelopen twee coronajaren honderden miljoenen euro's extra uit aan zaken als bloemen en planten, schuttingen, vuurkorven en tuinmeubels. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker GfK.

"Door corona werkten en waren we veel meer thuis, gingen we minder op vakantie, konden minder uit, waardoor we het in en om huis mooi en gezellig gingen maken", zegt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland. "Mensen gingen meer tuinieren, moestuineren en hun tuin aanpakken. De tuin is voor veel mensen dus een nieuwe hobby geworden."

Ruw geschat betekent dat voor de 700 tuincentra als Intratuin, Groenrijk, Welkoop, Ranzijn en Overvecht een extra 'corona-omzet' van 800 miljoen euro. "Dat klinkt veel hè", zegt Van der Heide. "We hebben gewoon enorm geluk gehad. Ik spreek genoeg ondernemers in andere branches die het ontzettend moeilijk hebben gehad, of nog hebben."

Online groeit nog harder

Wat consumenten óók ontdekt hebben: tuinartikelen kopen via internet. Werd in 2019 nog ruim 20 procent van alle tuinbenodigdheden aangeschaft via internet, tijdens corona groeide dat marktaandeel tot 29 procent. Is dat een bedreiging voor de stenen tuincentra? Tuinbranche Nederland gelooft van niet: "Mensen willen planten en andere producten toch echt zien", zegt Van der Heide. "Een tuincentrum bezoeken zien veel consumenten ook als uitje", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Lekker door het groen lopen, kijken naar de producten, een kopje koffie erbij."