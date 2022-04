Fidesz van Orbán gaat voorlopig aan kop bij verkiezingen Hongarije

Brussel-correspondent Kysia Hekster, op dit moment in Hongarije:

"De voorlopige uitslagen zijn een grote deceptie voor de oppositie. Het lijkt niet op de spannende race waarop werd gehoopt - die droom lijkt nu uiteengespat. Zelfs in de stad waar oppositieleider Péter Márki-Zay burgemeester is, ligt hij ruim achter op Orbán.

Wat wel nog spannend is, is of Fidesz een tweederdemeerderheid in het parlement krijgt. Dan kunnen ze namelijk de grondwet aanpassen. Maar als dat gebeurt, wordt de deceptie voor de oppositie nog groter."