Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers Oekraïne uitgezet

Aan het begin van de middag werd Dulmers opgepakt door drie mannen. "Ze grepen mij vast terwijl ik een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de telefoon had. Toen ik mij los probeerde te worstelen, drukte een van hen een pistool tegen mijn hoofd. Een ander draaide mijn hand op mijn rug", zegt hij tegen de krant.

Inreisverbod voor tien jaar

Op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij tot persona non grata was verklaard. De Nederlander werd per auto naar de grens met Moldavië gebracht. Daar kreeg hij zijn papieren terug, met een stempel in zijn paspoort: 'Toegang geweigerd tot Oekraïne tot 2032, getekend 2022.'

De journalist is in zijn eigen auto doorgereden naar Roemenië. Dulmers hoopt dat de regering van Oekraïne de uitzetting ongedaan kan maken.

'Zeer zorgelijk'

ND-hoofdredacteur Sjirk Kuijper schrijft over het incident: "Uit niets blijkt dat Dulmers instructies of door het leger opgelegde beperkingen heeft overtreden." Hij noemt het zorgelijk dat de journalist op deze manier is behandeld en zo snel is uitgezet.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten is kritisch over de uitzetting. "Het is zeer zorgelijk dat Robert onder dreiging van een geladen pistool het land is uitgejaagd", zegt Thomas Bruning van de NVJ. "Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen, maar laat zich zo van zijn slechte kant zien."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de krant dat er contact wordt opgenomen met de autoriteiten in Oekraïne over de kwestie.