Het weer in Nederland in beeld: 'vier seizoenen' in een week

Van zitten op een zonnig terras naar sneeuwpoppen maken; in een week tijd heeft het weer ons meerdere keren verrast. Het is haast of de vier seizoenen in een aantal dagen over het land trokken. De week begon met warm weer, maar al snel daalde de temperatuur tot het vriespunt, waarna winterse neerslag het land bedekte onder een laag sneeuw.

De week begon met volle parken en prachtige kersenbloesem: