Drama in straten van Boetsja is 'anders dan raketbeschietingen en artillerievuur'

Toch denken de experts niet dat de verhalen uit Boetsja een kantelpunt zullen zijn in de oorlog. "Het is de zoveelste misdaad in een lange waslijst aan misdaden van dit regime en deze oorlog", zegt hoogleraar Üngör. "Als bij onze politici nu pas het idee begint te dagen dat dit een misdadige bezetting is, dan zijn ze daar vijf weken te laat mee. Er is niets fundamenteels veranderd in de aard van het conflict."

Ook Osinga zegt dat de verhalen uit Boetsja passen in het patroon van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. "Het past in het beeld van de rücksichtslose, barbaarse manier van oorlogsvoering", zegt hij.

De Kruif denkt niet dat de houding van de internationale gemeenschap zal veranderen, "hoe gruwelijk de beelden ook zijn", zegt hij. "Er gaat geen no-flyzone komen, de NAVO gaat niet militair ingrijpen, daarvoor is de prijs te hoog."

De generaal buiten dienst ziet daarom geen omslag komen in de oorlog. Ook niet vanuit de Russen. "Poetin gaat zich nu op het zuiden concentreren. Dat is een nieuwe fase in de oorlog, maar die gaat waarschijnlijk niet minder bloedig worden."