Videosysteem hapert, dus brugwachters terug in Amsterdam

De brugwachter is terug in Amsterdam. Dertig belangrijke bruggen worden dit jaar en ook in 2023 weer gewoon met de hand bediend, Dat is een stuk veiliger dan het videosysteem voor bediening op afstand waarmee Waternet tot vorig jaar werkte.

Veel camerabeelden van het videosysteem kwamen haperend of vertraagd binnen in de centrale, laat Waternet weten bij NH Nieuws. Dat maakte het bijna onmogelijk om exact te bepalen wanneer de slagbomen naar beneden moesten of het brugdek omhoog.

Voor brug- en sluiswachters betekent het besluit van Waternet dat ze weer gewoon op de fiets of scooter van brug naar brug gaan.

Brugwachtershuisjes verhuurd

"Ik vind het wel lastig. Ik zat op de centrale en dat had mijn voorkeur", vertelt brugwachter Nic Pronk, Volgens hem is er "buiten" veel veranderd. Het aantal brugwachters in Amsterdam nam bijvoorbeeld af van meer dan honderd in 2008 naar 49 nu. Bovendien zijn in de vijf jaar dat er werd gewerkt met bediening op afstand veel brugwachtershuisjes verhuurd.

Een aantal brugwachtershuisjes is nu in gebruik bij een hotelketen. De brugwachter kan er dus niet meer schuilen bij regen of sneeuw. Hij moet snel door naar de volgende brug. De wachttijd voor plezier- en beroepsvaart zal oplopen, is de verwachting.

Risico voor Amsterdam

Maar het kan niet anders, zegt Waternet. Met de introductie van een nieuwe videosysteem vorig jaar, werd het bedienen of afstand onbetrouwbaar. Op de doorgaande routes veroorzaakte dat "een risico dat Amsterdam niet kan accepteren", schreef wethouder Egbert de Vries (Water) in januari in een brief aan de gemeenteraad.

Waternet heeft nog geprobeerd om te repareren. Maar het probleem met de zogenoemde objectbediening van de bruggen is zo hardnekkig dat Waternet daarmee gestopt is. In plaats daarvan komt er een geheel nieuw ontwerp. De brugwachters zullen ingezet blijven worden totdat dit ontwerp af is; volgens Waternet kan dat nog wel twee vaarseizoenen duren.

Verkeersstromen

Er is ook een aantal bruggen en sluizen in Amsterdam waar geen wachters worden ingezet en het videosysteem nog wel wordt gebruikt. Maar dan gaat het volgens Waternet om sluizen, fietsbruggen en bruggen met "overzichtelijke verkeersstromen".

Brugwachter Pronk moet in ieder geval weer gewoon buiten staan bij de brug. Dat heeft voordelen, zo blijkt. Als een fietser nog even snel over de brug wil, laat hij de slagboom speciaal voor haar nog eventjes half open. Dat was met het videosysteem voor bediening op afstand waarschijnlijk niet gelukt.