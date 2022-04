Proef succesvol: slachtoffers online fraude halen zelf geld terug

Het is een nog vrij onbekende manier om je geld terug te krijgen als je slachtoffer bent geworden van online fraude: de oplichter direct aansprakelijk stellen. Gedupeerden vorderen dan zelf het overgemaakte geld terug en wachten niet op onderzoek door de politie.

Het afgelopen jaar hebben de politie en enkele andere partijen hiermee geëxperimenteerd. De methode lijkt te werken, in ieder geval voor een deel van de slachtoffers van online oplichting.

Ruim 200 slachtoffers van aan- en verkoopfraude deden het afgelopen jaar mee aan een proef. De politie gaf de gegevens van fraudeurs door aan twee incasso-instanties. In opdracht van de slachtoffers sommeerden die de oplichters om het geld terug te betalen.

In bijna de helft van de zaken hebben slachtoffers hun geld al volledig teruggekregen of is een betalingsregeling getroffen, waarbij het geld in delen wordt teruggestort. Daarnaast ligt nog eens een kwart van de zaken bij de kantonrechter, die zal oordelen of er terugbetaald moet worden.

De meeste slachtoffers zijn tevreden en daarmee ook de politie. "Dit is een goed resultaat, want anders hadden deze slachtoffers waarschijnlijk helemaal niets teruggekregen", zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.

Vloedgolf

Deze week bleek uit onderzoek van de Universiteit Twente dat in 2020 een op de zes Nederlanders slachtoffer was van fraude, het merendeel online. Fraude door verkopers die na betaling niets leveren komt het meest voor. De politie krijgt bijna 200 meldingen per dag van internetoplichting.

Maar wie aangifte doet, komt meestal bedrogen uit. Veel zaken blijven liggen omdat de politie geen tijd en mensen heeft om de vloedgolf aan fraudepraktijken te onderzoeken.

Om slachtoffers toch tegemoet te komen, werd de proef gestart met de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) en de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). De ene is een stichting, de andere een commercieel bureau. Beide berekenen ook hun eigen kosten door aan de oplichter.