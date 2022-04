'Flevoziekenhuis voldeed niet aan eisen IC-zorg en had afdeling moeten sluiten'

De intensivecare-afdeling van het Flevoziekenhuis in Almere voldeed vorig jaar niet aan de meest basale eisen, blijkt uit een onderzoeksrapport dat in handen is van VPRO/Human-programma Argos. In het rapport staat volgens het onderzoeksprogramma dat de patiëntveiligheid zo ernstig in gevaar is geweest dat het ziekenhuis de afdeling eigenlijk had moeten sluiten.

Het Flevoziekenhuis zegt in een eerste reactie dat er "serieuze problemen" zijn geweest, met een "moeilijke periode" voor de IC. Maar daarbij is de patiëntveiligheid "feitelijk niet in het geding geweest". Verder noemt het ziekenhuis de berichtgeving van Argos "onvolledig en suggestief", met als gevolg een "vertekend beeld".

Verstoorde werkverhoudingen

Het radioprogramma sprak onder anderen met verpleegkundigen en arts-assistenten. De problemen op de IC-afdeling zouden vooral zijn ontstaan door verstoorde werkverhoudingen tussen verpleegkundigen en intensivisten.

Sommige medisch specialisten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan 'ernstig onprofessioneel gedrag'. Zo zouden vier van de zes intensivisten hun patiënten niet of nauwelijks zelf aan het bed hebben onderzocht en hen voornamelijk op basis van de gegevens in het computerdossier hebben beoordeeld.

Het rapport dat Argos in handen heeft, is opgesteld door een externe onderzoeker. Die noemt als voorbeeld van een misstand dat de ene intensivist bij een IC-patiënt besloot tot het staken van medisch levensverlengend handelen terwijl een collega-intensivist dat vaak zonder onderbouwing terugdraaide.

Door de situatie in het ziekenhuis zijn volgens de onderzoekers mogelijk patiënten onnodig overleden. De IC bleef volgens het rapport ondanks de risico's open, omdat sluiting ernstige gevolgen zou hebben voor patiënten die werden behandeld na een coronabesmetting.

Inspectie

De raad van bestuur trok vorig jaar zomer aan de bel bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de situatie. Er is inmiddels een verbeterstraject gaande, meldt de inspectie aan de NOS. In februari is een extra toezichtsbezoek gedaan en dat was volgens de inspectie positief.

"Hieruit bleek dat er voortgang is geboekt en dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om veilige en steeds betere zorg te verlenen op de IC-afdeling." Wel zegt de inspectie dat de verbeteringen nog niet zijn afgerond en dat het ziekenhuis "nog de nodige stappen" moet zetten.

Volgens het Flevoziekenhuis staan in het rapport dat in bezit is van Argos uitspraken van (oud-)medewerkers en externe deskundigen van het ziekenhuis "die nooit met ons hebben gesproken en zich baseren op onvolledige informatie". Het ziekenhuis stelt verder het dat het programma niet is ingegaan op een aanbod "om bij ons alle relevante stukken te bekijken".

Morgen om 14.00 uur besteedt Argos op NPO Radio 1 aandacht aan het onderwerp. Daarna publiceert het Flevoziekenhuis een inhoudelijke reactie op de eigen website.