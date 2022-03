Poetin komt met nieuwe eis: gasbetalingen moeten via Russische rekening

Landen die op de lijst van 'onvriendelijke naties' staan, moeten hun gasbetalingen voortaan via een Russische bank laten lopen. De Russische president Poetin heeft daartoe een decreet ondertekend.

Op de Russische lijst staan alle EU-landen, maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Europa is veruit de grootste afnemer van Russisch gas.

In het decreet staat dat kopers een speciale bankrekening moeten openen bij Gazprombank, de zakenbank van het grootste gasbedrijf ter wereld. Moskou is grootaandeelhouder van Gazprom, maar de bank valt niet onder de westerse sancties.

De Gazprombank opent dan voor iedere klant speciale derdenrekeningen, en zet de buitenlandse valuta dan om in roebels. Hoe dit in de praktijk zal uitwerken, is nog niet duidelijk.

'Chantage'

Het lijkt erop dat westerse landen niet per se direct in roebels hoeven te betalen, zoals Rusland eerder had geëist en resoluut is afgewezen door het Westen. Of Europese landen akkoord gaan met de eis om een Russische rekening te openen is onduidelijk. In eerste reacties vanmiddag liet zowel Duitsland als Frankrijk weten dat ze zich "niet laten chanteren". Of ze specifiek reageerden op de constructie waarbij de landen een Russische rekening moeten openen is niet duidelijk.

De Duitse minister van Financiën zei daarnaast dat het land zich verder gaat verdiepen in het nieuwe decreet en de implicaties daarvan. Parijs en Berlijn zeiden daarnaast dat ze zich voorbereiden op het scenario dat er geen Russisch gas meer naar Europa stroomt.

Stevige taal van Poetin

In een televisietoespraak uitte president Poetin stevigere taal dan in het decreet staat. Hij zei dat de gasleveringen worden stopgezet als landen weigeren om aan de nieuwe regels te voldoen. De regels gaan per 1 april in. "Worden die betalingen niet gedaan, dan beschouwen we dit als een tekortkoming van de klant om aan zijn verplichtingen te voldoen", aldus Poetin.

Vorige week had Poetin voorgesorteerd op roebel-betalingen voor gas. De al hoge gasprijzen schoten door de aankondiging verder omhoog. De G7 wees de plannen toen direct af.

De Italiaanse premier Draghi zei eerder vandaag nog dat landen in euro's en dollars zouden kunnen blijven betalen. Draghi zou tijdens een telefoongesprek met Poetin gisteravond overeen zijn gekomen dat de huidige gascontracten geldig zouden blijven. "Bestaande contracten blijven van kracht. Europese bedrijven blijven betalen in dollars en euro's".