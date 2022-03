Brand met twee doden in Puttershoek veroorzaakt door technische storing

Een brand in een huis in Puttershoek, bij Dordrecht, is veroorzaakt door een technische storing, meldt de politie. In de woning werden na de brand twee overleden mensen gevonden.

Agenten gingen dinsdagavond rond 23.00 uur kijken bij het huis na een melding van een mogelijke brand. Ze zagen dat er water uit het huis liep en roken een brandlucht. In de woning vonden de agenten twee lichamen. Het vuur was toen al uit.

Misdrijf?

Gisteren was het nog niet duidelijk of er een misdrijf was gepleegd, maar volgens de politie gaat het dus om een ongeluk. "De storing heeft uiteindelijk geleid tot dit fatale ongeval", laat de politie weten. Details over de technische storing zijn niet bekendgemaakt.

Het huis is door de brand ernstig beschadigd. De overledenen zijn vermoedelijk de twee vrouwen die in het pand woonden. "Daar gaan we van uit, maar de identiteit hebben we nog niet kunnen vaststellen. Daar is meer onderzoek voor nodig", zegt een politiewoordvoerder tegen de regionale omroep Rijnmond.

Buurtbewoners zeggen dat het gaat om een oudere vrouw en haar dochter.