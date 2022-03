Geen straf voor doodsteken man in Den Haag, rechter spreekt van zelfverdediging

Een 50-jarige man uit Den Haag die in 2020 een man met 17 messteken om het leven bracht, krijgt daar geen straf voor van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste zes jaar cel, maar de rechter oordeelde dat de man handelde uit noodweerexces.

De verdachte ging op 17 april, vlak voor middernacht, op de fiets naar zijn werk in een coffeeshop. Hij verklaarde eerder in de rechtbank dat een onbekende man naast hem ging fietsen en tegen hem begon te praten. Daarna werd hij door hem aangevallen en meerdere keren geslagen.

Volgens de verdachte kreeg hij de kans niet om te vluchten. "Ik pakte mijn mes omdat ik dacht dat ik dood ging. Ik heb gestoken waar ik kon, maar hij bleef maar slaan", verklaarde hij. Agenten troffen het slachtoffer bloedend op straat aan, hij overleed later aan zijn verwondingen. De 50-jarige verdachte zei achteraf dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.

'Angstig en in paniek'

Het OM vond dat de man zich met een te zwaar middel had verdedigd en eiste zes jaar cel, maar de rechtbank dacht daar anders over, schrijft Omroep West.

De rechters oordeelden dat de man zich in een "benarde positie bevond" door de klappen die hij kreeg. Volgens de rechtbank was hij in paniek omdat hij bang was dat hij dood zou gaan. Om die reden was er dan ook sprake van noodweerexces. Daarom werd hij alsnog vrijgesproken.

"Verdachte was angstig, in paniek en woedend en dat is van doorslaggevend belang geweest bij de omstandigheid dat hij in zijn verdediging verder is gegaan dan noodzakelijk was", aldus de rechtbank.

Van noodweer zelf was geen sprake, vonden de rechters: het neersteken van het slachtoffer was vele malen ernstiger dan de klappen die hij kreeg.