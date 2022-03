Schotse crimineel schuldig bevonden in moordzaak misdaadblogger Martin Kok

In Schotland is een 33-jarige man schuldig bevonden in de moordzaak van de Nederlandse misdaadblogger Martin Kok. Kok, die zelf een lange carrière in de criminaliteit had en daarna een website begon met misdaadnieuws, werd in 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren.

De veroordeelde man, Christopher Hughes, is lid van een Schotse misdaadorganisatie die banden heeft met onder meer Colombiaanse drugskartels en de Italiaanse maffia. Hughes werd ook schuldig bevonden aan betrokkenheid bij criminele activiteiten tussen 2013 en 2020. In januari 2020 werd hij in een hotel in Turijn opgepakt. Volgende maand krijgt Hughes te horen welke straf hij krijgt.

Hughes lokte Kok in 2016 in de val, een ander schoot hem dood. De moord was een gunst voor een groep Marokkaanse criminelen, zei een informant tijdens het proces. Die groep zou bekend staan als de Roccies.

Ridouan Taghi wordt ervan verdacht de opdracht voor de moord te hebben gegeven. De moord op Kok maakt onderdeel uit van het Marengo-proces waarin Taghi terechtstaat.

Kok was een van de eersten die op zijn site Vlinderscrime Taghi, Naoufal 'Noffel' F. en Richard 'Rico de Chileen' R. als "moordend driemanschap" omschreef.

Eerder op de dag al moordpoging

In 2016 spraken Kok en Hughes aanvankelijk af in het Citizen M-hotel in Amsterdam. Hughes wilde daar praten over het adverteren op de website Vlinderscrime, zo hield hij Kok voor. Aanvankelijk was het plan de blogger dood te schieten buiten het hotel, maar het vuurwapen weigerde dienst, zou Hughes later toegeven aan een informant. Kok zelf merkte die moordpoging niet op, bleek uit beelden van een bewakingscamera.

Vervolgens gingen de mannen naar seksclub Boccaccio in Laren. Hughes betaalde voor de avond en gaf Kok cocaïne. Na afloop liepen de mannen naar buiten. Hughes had de schutter per telefoon getipt dat ze eraan kwamen. Hij maakte buiten een opmerking over een kat en begon hem te aaien. In de tussentijd liep Kok naar zijn auto en werd daar neergeschoten met acht kogels.