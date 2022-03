Hiddema, Frentrop weg bij FvD om afwezigheid Baudet bij speech Zelensky

Senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop stappen uit de fractie van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Dat besluit nemen zij vanwege de keuze van FvD-voorman Thierry Baudet om de toespraak van de Oekraïense president Zelensky niet bij te wonen. De Oekraïense leider spreekt morgen de Tweede Kamer toe.

Frentrop is nu nog fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer, Hiddema is fractielid. De twee splitsen zich af en houden dus hun zetel in de Eerste Kamer.

In een verklaring van de partij staat dat de twee senatoren vinden dat de FvD-fractie wél bij de toespraak hoort te zijn. "Dat zij zich hierop echter besloten hebben af te splitsen, kwam voor de Tweede Kamerfractie als verrassing - en teleurstelling."

Later meer.