Dode bij schietpartij in McDonald's in Zwolle

In Zwolle is aan het begin van de avond bij een schietincident zeker één dode gevallen.

Het incident was in een vestiging van McDonald's aan de rand van het centrum. Volgens een fotograaf ter plaatse zou er ook een tweede persoon zijn omgekomen, maar de politie kan dit niet bevestigen.

De omgeving van het restaurant is afgezet, meldt RTV Oost. Een politiehelikopter cirkelt boven de wijk.

Het is nog onduidelijk waar de dader is, mogelijk is deze na de schietpartij de wijk in gevlucht. De politie meldt dat het personeel van het restaurant in veiligheid is gebracht en roept getuigen op om zich te melden.