KLM komt niet onder kartelboete uit en moet 127 miljoen betalen

Het bezwaar van luchtvaartmaatschappij KLM tegen een boete voor kartelvorming is door het Gerecht van de Europese Unie afgewezen. Samen met Air France en Martinair moet KLM ruim 325 miljoen euro betalen voor het maken van prijsafspraken voor vrachtvervoer.

Voor die overtredingen kregen acht andere luchtvaartmaatschappijen ook boetes opgelegd. Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven tussen 1999 en 2006 afspraken gemaakt over de brandstof- en veiligheidstoeslagen. Samen moesten ze bijna 790 miljoen euro betalen.

KLM, Air France en Martinair maakten tevergeefs bezwaar tegen de beschuldigingen en tegen de omvang van de boete. Andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en Japan Airlines, hadden wel succes; voor die bedrijven is de boete verlaagd.

Niet betalen

De luchtvaartmaatschappijen kunnen nog in hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie. KLM zegt te overwegen die stap te nemen en wijst erop dat de beschuldigen van concurrentieverstorend gedrag dateren van meer dan 20 jaar geleden.

KLM had al geld apart gezet om de boete te betalen. Als de luchtvaartmaatschappij ervoor kiest in hoger beroep te gaan, hoeft de boete nog niet te worden betaald.