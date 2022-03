Lynchen voortaan apart misdrijf in VS, ruim 120 jaar na eerste wetsvoorstel

In 1900 diende George Henry White, destijds het enige zwarte Congreslid, het eerste voorstel in voor een specifieke wet tegen lynchen. Bijna tweehonderd keer strandde het in de stemmingen van het Huis van Afgevaardigden of de Senaat. Voor het huidige wetsvoorstel was in beide parlementen wel een overgrote meerderheid.

Hardnekkig

Door de wet kunnen meerdere mensen die samen met een haatmotief iemand ombrengen of zwaar verwonden worden vervolgd voor lynchen. De maximumstraf is 30 jaar cel.

Volgens deskundigen heeft de wet vooral symbolische waarde, om stil te staan bij gruweldaden uit het verleden. Toch benadrukte president Biden dat de wet ook daadwerkelijk nodig is tegen hedendaagse vormen van racistisch terrorisme. "Rassenhaat is geen oud probleem, het is hardnekkig."