Toenemend geweld in Oost-Congo, VN-helikopter neergeschoten

Een helikopter van de Verenigde Naties is gisteren boven het oosten van Congo uit de lucht geschoten door rebellen. Dat meldt het Congolese leger. Aan boord van de helikopter waren acht VN-militairen en waarnemers.

Het Congolese leger zoekt samen met troepen van de VN naar de neergestorte helikopter en eventuele overlevenden. De militairen en waarnemers aan boord kwamen uit Pakistan, Rusland en Servië. Een woordvoerder van de VN zegt dat de precieze oorzaak van de crash nog moet worden onderzocht, maar bevestigt dat de helikopter boven gebied vloog waar gevochten werd.

Goudmijnen

De VN-helikopter voerde een verkenningsmissie uit boven het oosten van Congo, waar de laatste tijd veel geweld is tegen burgers. Verschillende rebellengroepen vechten daar al jaren om grond die rijk is aan mineralen. Ze hebben de controle over goudmijnen en andere mijnbouwgebieden in het land. Bij vlagen neemt het geweld toe. Miljoenen Congolezen sloegen de afgelopen decennia op de vlucht.

Onder meer de islamitische Allied Democratic Forces en de groepering M23 maken regelmatig burgerslachtoffers. M23 viel maandag nog verschillende dorpen aan. Ook VN-troepen, die al sinds 1999 in het land zijn, zijn eerder door rebellen aangevallen. De blauwhelmen hebben een mandaat om actief tegen de rebellengroepen te mogen vechten.

Gevechten aan de grens

Het leger van Uganda zegt dinsdag veertien M23-rebellen te hebben gedood. Ook zijn een aantal rebellen gevangengenomen. Dat gebeurde bij gevechten aan de grens met Congo. Volgens het leger werden huizen aan de Ugandese kant beschoten door M23. Daarbij kwam een Ugandese militair om het leven.