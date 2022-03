Zeker vier doden na schietpartij bij Tel Aviv

Het is de derde aanslag in Israël in een paar dagen tijd zijn. Zondag werden in de kustplaats Hadera twee agenten van de Israëlische grenspolitie gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie ook agenten. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.

Vorige week dinsdag werden in de stad Beër Sjeva vier mensen doodgestoken door een Arabische Israëliër. Hij zelf werd doodgeschoten.