Aantal coronabesmettingen en -opnames blijft dalen, blijkt uit RIVM-weekcijfers

Voor de tweede week op rij is het aantal geregistreerde positieve coronatests flink gedaald, meldt het RIVM. Het gaat om een afname van 29 procent ten opzichte van een week eerder, toen was de daling in vergelijking met de week ervoor iets lager met 27 procent.

Ook werden er minder coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en, in tegenstelling tot vorige week, ook op de intensive care. Het gaat respectievelijk om een afname van 19 procent en 9 procent.