Oekraïense provider geraakt door ‘zwaarste digitale aanval' sinds invasie

Wat het precieze doel was van de aanval, is vooralsnog niet duidelijk. De vraag is met name of er sprake was van een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service), waarbij het netwerk van een bedrijf wordt bestookt met zoveel internetverkeer dat de systemen dit niet aankunnen, of dat er bijvoorbeeld hackers zijn binnengedrongen of al binnen waren.

Het plaatsvervangend hoofd van de staatsdienst voor speciale communicatie en informatiebescherming heeft aan Forbes bevestigd dat de overheid een onderzoek is gestart. Hij kon nog zeggen wat de oorzaak is.

Vooraf was de verwachting dat een oorlog in Oekraïne gepaard zou gaan met een of meerdere grote digitale aanvallen. Maar dergelijke incidenten zijn vooralsnog uitgebleven, naar de reden is gissen. Wel wordt er rekening mee gehouden dat Rusland de optie achter de hand houdt en dat Oekraïne er beter in is geworden om aanvallen af te slaan. Daarnaast geldt nog altijd wel de waarschuwing dat grotere aanvallen nog kunnen plaatsvinden.