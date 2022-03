Opnieuw medewerker politie-eenheid Zeeland-West-Brabant geschorst

De politie Zeeland-West-Brabant is een disciplinair onderzoek begonnen tegen twee medewerkers vanwege grensoverschrijdend gedrag. Een medewerker is geschorst, de ander is overgeplaatst, meldt de politie. Eerder werden al vier agenten van dezelfde eenheid buiten functie gesteld.

De maatregelen hebben te maken met een intern onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Dit onderzoek is gestart nadat eind januari meerdere politiemedewerkers bij leidinggevenden en vertrouwenspersonen melding hadden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag door collega's. Zij zouden onzorgvuldig zijn omgegaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag hebben vertoond.

Begin februari werden op grond van het onderzoek de eerste twee medewerkers buiten functie gesteld. Eind februari volgden er nog twee. "Het lijkt erop dat deze zeer onwenselijke situatie al langere tijd heeft geduurd", zei de politie eerder.

De misdragingen zouden zich volgens de politie vooral hebben voorgedaan binnen één teamgebied. Welk teamgebied dit is, is niet duidelijk. Volgens Omroep Zeeland zou het gaan om een politiebureau in Zeeland.

Het onderzoek loopt nog en zal volgens de politie geruime tijd duren.