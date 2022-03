Straffen voor neerleggen bom bij Poolse supermarkt Beverwijk

De rechtbank in Haarlem heeft twee Amsterdammers veroordeeld vanwege het plaatsen van een landmijn bij een Poolse supermarkt in Beverwijk. Een man van 20 moet dertig maanden de cel in, een 18-jarige man kreeg zestien maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk.

De laatste was net een maand 18 toen hij de landmijn neerlegde en functioneert volgens het vonnis "als een jeugdige", waarmee hij in dit geval onder het jeugdstrafrecht valt.