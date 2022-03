Gewapende mannen schieten 19 mensen dood bij illegaal hanengevecht in Mexico

Bij een illegaal hanengevecht in Mexico zijn negentien mensen doodgeschoten door gewapende mannen. Het gaat om zestien mannen en drie vrouwen, zegt de openbaar aanklager in de staat Michoacán de Ocampo.

De moordpartij vond plaats in het dorpje Las Tinajas. Rond 22.30 uur plaatselijke tijd kwam de groep gewapende mannen binnen, gekleed in militaire uniformen en met grote vuurwapens. Volgens getuigen werden er tientallen kogels afgevuurd.

Wie er achter de aanval zit, is nog onduidelijk. In de staat Michoacán wordt wel een strijd uitgevochten tussen het Jaliscokartel-Nieuwe Generatie (CJNG) en verschillende kleinere drugskartels. De leider van CJNG is Nemesio Oseguera Cervantes.

Dat is de meest gezochte drugsbaas van Mexico en een van de belangrijkste gezochte criminelen door de VS. In Amerika geldt een beloning van 10 miljoen dollar voor de tip die tot zijn aanhouding leidt. Oseguera Cervantes staat ook wel bekend als El Mencho. Een andere bijnaam luidt Heer van de Hanen, vanwege zijn voorliefde voor hanengevechten.

Veel geweld in Michoacán

De omgeving van Las Tinajas is ook een van de belangrijkste gebieden voor brandstofdiefstal. Door het gebied lopen oliepijpleidingen van het staatsoliebedrijf Pemex, waaruit brandstof wordt gestolen. Vooral sinds het vorige decennium is het stelen en doorverkopen van brandstof een lucratieve handel geworden voor criminelen in Mexico.

Geweld is aan de orde van de dag in Michoacán. Per maand worden er zo'n 200 mensen vermoord. Recent zijn er ook in anderhalve maand tijd twee journalisten vermoord, net als een burgemeester.