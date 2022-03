Kabinet doet eindelijk gooi naar 4,7 miljard euro uit EU-coronafonds

Minister Kaag van Financiën heeft bekendgemaakt met welke economische plannen het kabinet 4,7 miljard euro wil krijgen uit het EU-coronaherstelfonds. Het gaat om plannen die al in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan.

Het gaat bijvoorbeeld om de wijziging van auto- en energiebelastingen, CO2-heffing voor de industrie, de vliegbelasting, plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, natuurherstel en windenergie op zee.

Op het gebied van digitalisering en innovatie noemt het kabinet als voorbeeld de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en quantumtechnologie, en het verder digitaliseren van de strafrechtketen.

Nederland krijgt geld om te investeren, maar moet in ruil daarvoor wel hervormingen doorvoeren. Dat is mede op aandringen van Nederland een van de eisen geworden. Verder moet er dus geïnvesteerd worden in verduurzaming, minstens 37 procent, en digitalisering en innovatie, minstens 20 procent.

Hypotheekrenteaftrek

Een van de zaken waar Brussel al langer op aandringt, is dat Nederland de hypotheekrenteaftrek verder beperkt. Maar die hervorming komt in het regeerakkoord niet voor en het kabinet is dat ook niet van plan.

Het kabinet spreekt nadrukkelijk van een concept. Het gaat om ideeën die het kabinet eerst met de Tweede Kamer moet bespreken. Daarna volgt een gesprek met de Europese Commissie over of de plannen goed genoeg zijn. Nederland is het laatste land van de 27 lidstaten dat zijn plannen indient.