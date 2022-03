Franse verkiezingscampagne start met geweld en ophef

"Dit is onaanvaardbaar. Ik ben geshockeerd", reageerde Macron op de Franse televisie over de bedreigingen. "Ik bestrijd de ideeën van Le Pen. Maar met respect."

Vandaag begint dus de officiële verkiezingscampagne, die twee weken duurt. Op 10 april is de eerste stemronde. Twee weken later valt de beslissing in de tweede ronde, tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen haalden.

In de peilingen gaat president Macron al maanden aan kop. Hij zou nu zo'n 28 procent van de stemmen krijgen. Le Pen lijkt op een veilige tweede plaats te staan, met 19 procent van de stemmen. De andere kandidaten volgen op relatief grote afstand. Zemmour, die afgelopen najaar een vliegende start maakte, staat nu vierde met 10 procent.

Nauwelijks campagne

Dat Macron met voorsprong alle peilingen leidt, is opmerkelijk. Hij voert namelijk nauwelijks campagne. Hij houdt zich stil, verlaat zijn paleis bijna niet, reageert niet op kritiek van tegenstanders, en doet vooral wat de Fransen sinds eind enkele weken van hem waarderen: diplomatie bedrijven rond de crisis in Oekraïne.

De president organiseert, in tegenstelling tot zijn tegenstanders, ook bijna geen grote publieksbijeenkomsten. Er staat er maar één op de agenda: aanstaande zaterdag in Parijs. Contact met de kiezers is er verder nauwelijks. Bij tv-debatten laat Macron ook verstek gaan: hij wil daar de komende twee weken niet aan meedoen.

Het wordt schertsend al "de meest minimalistische campagne uit onze geschiedenis" genoemd: