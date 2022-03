Giga-landbouwer Oekraïne voedt nu het eigen land, in plaats van de wereld

In totaal heeft MHP ongeveer een miljoen hectare grond, waarvan 50.000 in oorlogsgebied. "Daar staan nu Russische tanks en artillerie op. Daar kunnen we niks", zegt algemeen directeur John Rich tegen financieel persbureau Bloomberg. "Zodra we de gelegenheid krijgen, zullen we zaaien. Maar als de oorlog nog verder gaat, weten we niet wat er gaat gebeuren."

'Nu al gigantische schade'

Nu is ook al veel gebeurd. Als we de glooiende akkers hebben bekeken, gaan we Turkse koffie drinken met koekjes en roomsoezen in het kantoor van de lokale directeur Bogdan Skabara. Hoofdschuddend staat hij voor een kaart van Oekraïne met daarop alle MHP-vestigingen. "In Soemy is een hele basis vernietigd." Die stad ligt in het noordoosten, waar hard wordt gevochten. "Bij Kiev is onze hele opslag met kipproducten verloren gegaan door Russische beschietingen. De schade is al gigantisch." Die zou 8,5 miljoen dollar bedragen.