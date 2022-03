Rusland verdwijnt achter een digitaal ijzeren gordijn

Met de vrijheid op internet in Rusland is het bedroevend gesteld. De Russische overheid is in hoog tempo de bewegingsruimte online aan het inperken. Populaire platforms als Facebook en Twitter zijn geblokkeerd. Daarmee is een gecensureerde versie van het internet ontstaan, die doet denken aan wat al jaren praktijk is in China.

Deze ontwikkeling zal grote gevolgen hebben voor de Russische bevolking, zeggen experts. Het land dat bekendstond om zijn florerende internetsector, is veranderd in een plek waar de autoriteiten volledige controle willen hebben over wat er online gebeurt.

Dit heeft grote gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting online. Terwijl dat juist een van de belangrijkste pijlers is waarop het wereldwijde web groot is geworden. Het heeft ook grote gevolgen voor onafhankelijke media, die zowel online als op radio en tv vrijwel zijn gekneveld.

Ondermijnd en vernietigd

"Het is enorm deprimerend om te zien", zegt Mariëlle Wijermars, kenner van het Russische internet en universitair docent aan de Maastricht University. Ze memoreert dat er vanaf de jaren 90 veel innovatie was op internetgebied en er sprake van een hechte gemeenschap.

Zo werd in 1997 in Rusland het techbedrijf Yandex opgericht, een tegenhanger van Google, dat een jaar later begon. Yandex werd een succesvol internationaal opererend bedrijf met onder meer een taxi- en bezorgdienst, maar de toekomst ervan is onzeker geworden. "Het internet wordt nu door de Russische politiek volledig ondermijnd en vernietigd", zegt Wijermars.

Van een florerende sector tot enorme beperkingen, zo veranderde het internet in Rusland: