Fjodor uit Zeewolde verzet vandaag 400 klokken van koningin Elizabeth

"Tot nu toe heb ik alle klokken nog kunnen maken", zegt de Nederlandse expert. "Vooral het vinden van onderdelen kan een uitdaging zijn. Omdat de materialen zo oud zijn, is er soms maar één oplossing: zelf een vervangend onderdeel namaken."

De uit Zeewolde afkomstige Fjodor van den Broek had meer dan zes jaar training én een aantal jaar werkervaring gehad, voordat hij in paleis van de Queen kwam te werken. "Maar als ik er niet uitkom, kan ik altijd een collega elders om advies vragen. En gelukkig is er een lange geschiedenis aan rapporten die ik kan raadplegen: documenten die precies bijhouden wat er door de jaren heen aan reparaties zijn verricht.

Geschiedenis van de klok

De functie van de antieke uurwerken in het paleis - en daarbuiten - is door de jaren heen veranderd. Inmiddels heeft iedereen een eigen klok op de telefoon of als horloge, en die lopen vaak nauwkeuriger, zegt Van den Broek. "Maar vroeger was het de enige bron van tijdregistratie voor de mensen in het paleis. In de loop der eeuwen werden de klokken steeds nauwkeuriger en geavanceerder. Ook zie je ze door de geschiedenis heen veranderen van stijl en ontwerp."

Het werk als uurwerkconservator is een uniek, maar helaas uitstervend beroep, zegt Van den Broek tot slot. "Wat jammer is, want klokken hebben in de afgelopen 650 jaar een grotere rol gespeeld dan de meeste mensen beseffen."