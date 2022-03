Kind (4) omgekomen bij ongeluk in Chaam, drie anderen gewond

Bij een auto-ongeluk in het dorp Chaam in Noord-Brabant is een kind van 4 jaar om het leven gekomen, meldt de politie. De drie andere inzittenden, twee jonge kinderen en een vrouw, raakten gewond.

De auto botste aan het einde van de middag door nog onbekende oorzaak tegen een boom op de Oude Bredasebaan, een weg buiten het dorp. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk om de slachtoffers te helpen. Ondanks reanimatie door hulpverleners overleed het kind ter plaatse.