Het is even wennen, zwemwater Amsterdam een graadje koeler

Het is even wennen, vooral voor de zwemmers in het buitenbad. De thermostaat in alle gemeentelijke zwembaden in Amsterdam staat sinds deze week een graadje lager. Om te voorkomen dat de hoge gasprijs van nu tot grote problemen leidt als straks de rekening komt.

"Een meevaller zou ik bijna zeggen, het is nog lekkerder haast", reageert een zwemmer, buiten in het 'koele' De Mirandabad. "Je voelt je na afloop een koning, zo lekker."

Een andere zwemmer is beduidend minder enthousiast bij AT5: "Koud! Eén graadje minder? Het voelt wel vijf graden minder!"

Energietaks

De hoge gasprijs leidt bij veel zwembaden tot hoofdbrekens. Sommige zwembaden zijn een uurtje minder lang open, in Groningen is een zwembad dat een 'energietaks' heeft ingevoerd. Omdat veel buitenbaden nog niet open zijn, stellen zwembaden een definitief besluit nog even uit.

Maar overal in Nederland wordt erover nagedacht om in ieder geval de thermostaat een graadje lager te zetten; in Amsterdam is dat nu beleid. Zowel in de binnen- als buitenbaden moet de temperatuur omlaag en wordt het water dus niet meer automatisch verwarmd tot de gebruikelijke zwemwatertemperatuur van net iets meer dan 25 graden.

Toekomst zeker stellen

"Voor de bezoekers is het even wennen. Een graadje lager", zegt interim-manager van het De Mirandabad Marco van der Horst bij NH Nieuws. "Maar we doen het natuurlijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Vanwege de gasprijs die enorm stijgt op dit moment. Het is vooral om de toekomst zeker te stellen. Zodat we niet straks, aan het eind, met enorme prijsstijgingen worden geconfronteerd. Zowel op het gas als op het kaartje."

De gemeente Amsterdam overweegt nog meer maatregelen. "We zouden ook de temperatuur van het douchewater omlaag kunnen brengen én de douchetijd verkorten", aldus Van der Horst. "Dat zijn de opties, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde."